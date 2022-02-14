Есть 24 часа, чтобы вернуться: Зеленский пригрозил 'выводами' сбежавшим из Украины нардепам

Глава украинского государства Владимир Зеленский предупредил народных депутатов и бизнесменов, выехавших из страны, что их будут ожидать последствия. Президент призвал их вернуться в течение суток.

Об этом политик сказал на состоявшейся в понедельник 14 февраля пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Трансляция велась на Facebook -странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Политик отметил, что все представители парламента должны вернуться на территорию страны в течение 24 часов, в противном случае руководству государства придется "делать выводы".

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"Я от себя хочу попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в страну", – сказал Зеленский.

Он также обратился к олигархам и отметил, что Украина не будет влиять на бизнес. Однако президент считает, что они должны вернуться к сотрудникам на свои предприятия.

Украинский президент добавил, что в "такое непростое время для Украины остаются надежные и настоящие украинцы", а также отметил, что его семья находится в Киеве. "На этом пути важно кто с тобой", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что заявление Зеленского прозвучало на фоне информации, которую накануне распространили несколько украинских СМИ. По информации журналистов, некоторые бизнесмены и нардепы якобы покинули территорию Украины. В частности, в Украине нет более двадцати нардепов. Среди них Илья Кива (ОПЗЖ), Олег Волошин (ОПЗЖ), Дмитрий Шпенов (внефракционный), Евгений Яковенко (внефракционный), Ирина Аллахвардиева (Слуга народа), Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) и другие.

Напомним: 14 февраля Шольц на фоне заявлений о высоком риске возможного вторжения РФ в Украину прибыл в Киев и встретился с Зеленским. Главные заявления политиков читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ объяснил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне роста агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.