Зеленский – о требованиях Путина по НАТО: РФ выбросила на помойку гарантии после отказа Украины от ядерного оружия

Россия выбросила на помойку договоренности в рамках Будапештского меморандума. Поэтому странно от нее слышать требования каких-либо гарантий.

Об этом в интервью La Repubblica заявил президент Украины Владимир Зеленский. Текст беседы также опубликован на сайте главы государства.

Таким образом Зеленский ответил на вопрос о требованиях Кремля касательно отказа Украине во вступлении в НАТО.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получила, в частности от России, уверение уважать наши границы и безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышно от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний она сама нарушила", – подчеркнул президент.

Видео дня

Напомним, что президент России Владимир Путин стал регулярно требовать от лидеров Европы и США (о чем с ним говорили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон) гарантий, что Украина не станет членом НАТО.

В ответ генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что такое решение будет принято непосредственно странами-членами НАТО и Украиной.

Затем в РФ пригрозили "военным ответом", если требование не будет выполнено.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 16 декабря встретится со Столтенбергом в Брюсселе.