Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 13 декабря провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он предупредил его, что вторжение войск РФ в Украину будет иметь серьезные последствия.

Об этом сообщается на сайте британского правительства. В ответ лидер страны-агрессора снова начал жаловаться, что Киев якобы не выполняет "Минск", передает Кремль.

Джонсон в беседе заявил, что наращивание российских войск на границе вызывает серьезное беспокойство. Он призвал Москву снизить напряженность.

По его словам, любые действия, направленные против Украины, будут иметь серьезные последствия и станут стратегической ошибкой Кремля.

Видео дня

Также он выразил поддержку нашей стране, отметив, что Лондон остается приверженным территориальной целостности и суверенитету Украины.

Кроме того, Джонсон заявил о важности диалога и соблюдении Минских договоренностей всеми сторонами.

Российский президент повторил почти ту же мантру, которую он говорил Байдену. Мол, что Киев якобы "срывает Минские соглашения" и "придерживается деструктивной линии".

В частности, он пожаловался на применение беспилотников на Донбассе, правда не уточнив, что украинские военные тогда уничтожили артиллерию поддерживаемых Россией террористов, из который они обстреливали позиции ВСУ.

Еще одной претензией Путина стала якобы "дискриминационная политика русскоязычного населения".

Как и во время переговоров с Байденом, президент страны-агрессора потребовал договоренностей, которые "исключат любое продвижение НАТО на восток, в том числе и в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря состоялась видеоконференция между президентами США и России. Тогда Байден предупредил Путина, что его агрессия в Украине обернется санкциями и усилением восточного фланга НАТО американскими военными. В ответ российский президент также тогда жаловался, что Украина якобы не выполняет Минские соглашения.