Зеленский встретится с генсеком НАТО Столтенбергом в Брюсселе

В четверг, 16 декабря, генсек ООН Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в Брюсселе.

Об этом сообщается на сайте Альянса. После встречи оба выступят с совместными заявлениями для журналистов.

"В четверг, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского. После встречи генеральный секретарь и президент выступят с совместным заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО", – сказано в сообщении.

Брифинг Зеленского и Столтенберга предварительно запланирован на 11:15.

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Отметим, что встреча между генсеком НАТО и президентом Украины состоится на фоне переговоров между западными лидерами с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время них хозяин Кремля требовал гарантий, что Североатлантический альянс не будет принимать в свой состав Украину. Однако в Альянсе ответили на ультиматум однозначно – у России нет права вето.

Как сообщал, 7 декабря состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером страны-агрессора. А 13 декабря с Путиным побеседовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.