Зеленский не исключил встречи с каждым лидером 'нормандской четверки' отдельно

Президент Владимир Зеленский заявил, что стороны продолжают готовить проведение встречи стран в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

А если мероприятие не состоится, он намерен встретиться с лидерами трех государств отдельно. Об этом гарант сказал на конференции во время форума "Украина.30" 9 марта, который транслировался на YouTube.

"Я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного – значит, встречусь с каждым отдельно", – уточнил Зеленский.

Он добавил, что решение "этого важного вопроса" не будут откладывать. По его словам, после блокирования в Украине деятельности телеканалов кума главы РФ, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на Донбассе увеличилось количество вооруженных провокаций.

"Не хочу связывать именно с этим (закрытием каналов. – Ред.), но мы видим, что это в одно время происходит", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в среду, 10 марта, должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним: подготовка к "нормандской встрече" продолжается больше года. Последний раунд переговоров советников глав стран-участниц состоялся 27 января. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, там обсуждали процесс активизации восстановления мира на Донбассе. Стороны решили продолжить консультации.

Вскоре он заявил, что не может оценивать переговоры советников лидеров "нормандского формата" по Донбассу как такие, что зашли в тупик.

Как сообщал OBOZREVATEL: