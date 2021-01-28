Ермак рассказал об успехах Украины на переговорах по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не может оценивать переговоры советников лидеров "нормандского формата" по поводу Донбасса как тупиковые.

В интервью "Новому времени" он отметил, что последним достижением этих встреч стало обсуждение кластеров, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта решения проблемы ОРДЛО. Их предложили немецкая и французская стороны.

"У нас есть наше видение, его поддерживают наши партнеры. Естественно, это вызывает многочисленные споры и дискуссии со стороны представителей Российской Федерации. Один из вопросов: кто является представителем территорий, как это записано в Минских соглашениях? Мы считаем, что люди, которые были вынуждены выехать после оккупации отдельных районов, имеют полное право быть такими же полномочными представителями", – сказал Ермак.

Кроме того, доказательством того, что переговоры не являются провальными, глава ОПУ назвал продолжительность перемирия на фронте – почти семь месяцев. Ермак подчеркнул, что должна цениться жизнь каждого украинца, а потому переговоры стоят того, чтобы их проводить.

Комментируя заявления замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака по поводу отказа от дорожной карты по Донбассу, глава ОПУ заявил, что это исключительно его мнение.

"Дмитрий Козак представляет одну из четырех стран. Поэтому это мнение Дмитрия Козака. В любом случае в "нормандском формате" есть представители четырех стран", – сказал Ермак.

Журналист возразил ему и напомнил, что Козак представляет страну-агрессора – Россию. Однако глава ОПУ все равно выразил уверенность в том, что у дорожной карты есть будущее, даже несмотря на сопротивление оккупантов.

"В данном случае есть решение саммита лидеров в Париже. Мы считаем, что дорожная карта должна обсуждаться и в Трехсторонней контактной группе", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раунд переговоров советников глав стран-участниц "нормандской четверки" состоялся 27 января. По словам Ермака, там обсуждался процесс активизации восстановления мира на Донбассе. Стороны решили продолжить консультации.