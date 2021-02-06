Резников: в 'нормандский формат' могут привлечь страну-соседку Украины

Польшу могут привлечь для участи в "нормандском формате", которая вскоре будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Укринформ".

Чиновник отметил, что сроки Минских соглашений, которые были прописаны благодаря усилиям лидеров "нормандского формата", должны были завершиться их выполнением 31 декабря 2015 года, но этот срок истек. Поэтому нужна модернизация этих соглашений, подчеркнул Резников.

"Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира – и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы", – заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины сказали, что США могут принять участие в "нормандском формате" в случае достижения консенсуса между его сегодняшними участниками.