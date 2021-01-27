Советники 'нормандской четверки' провели новые переговоры по Донбассу

В среду, 27 января, состоялись новые переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия), во время которых обсуждали активизацию восстановления мира на Донбассе.

Как сообщается на странице Офиса президента Украины в Telegram, они проходили в формате видеоконференции. С украинской стороны в переговорах принимал участие глава ОП Андрей Ермак.

"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая состоялась в формате видеоконференции", – сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны обсуждали шаги, которые могли бы активизировать процесс восстановление мира на Донбассе.

По итогам заседания было решено продолжить консультации на следующих заседаниях на уровне советников.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлая встреча советников "нормандской четверки" состоялась 12 января. Тогда украинская сторона предложила России комплекс мер под названием "Золотой мост", который предусматривает завершение войны на Донбассе.

По словам Ермака, тогда переговоры были непростыми, но конструктивными. Российская сторона также назвала их полезными.