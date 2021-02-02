Кулеба назвал условия для участия США в "нормандском формате"

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Кулеба назвал условия для участия США в 'нормандском формате'

США могут принять участие в "нормандском формате" в случае достижения консенсуса между его сегодняшними участниками.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что Штаты с 2014 года активно принимали участие и помогали Украине в борьбе с военной агрессией России.

"У меня есть все основания считать, что Соединенные Штаты будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате – это вопрос переговоров", – сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что только согласие всех участников нормандских переговоров может позволить США стать полноценным их членом.

"Что касается участия США в "нормандском формате", то давайте помнить, что есть один человек, которого такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации (Владимир Путин. – Ред.)", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не может оценивать переговоры советников лидеров "нормандского формата" по поводу Донбасса как тупиковые.

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