Зеленский: мы продолжаем сражаться и освободим нашу землю благодаря нашим героям. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 марта обратился к украинскому народу. Он подчеркнул, что на 9-й день войны с Россией граждане продолжают бороться с оккупантами. На вторжение агрессора украинцы ответили героизмом, солидарностью и взаимопомощью.

Обращение опубликовали на странице Офиса президента в Facebook. Зеленский сказал, что люди в Украине едины, поэтому мы сможем освободить нашу землю от врагов.

"Мы выдержали уже девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Европа навсегда запомнит, какой отпор украинцы дали российским захватчикам, и на всем континенту будут знать города Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваха, Мариуполь, Николаев и другие населенные пункты.

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"Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон, наш Херсон, украинский Херсон", – сказал Зеленский.

Он вспомнил о том, как сегодня в Херсоне российские оккупанты попытались устроить "постановку" с выдачей гуманитарки местным жителям. В результате вместо ожидаемых очередей оккупантов ждали херсонцы с украинскими флагами.

"Украинцы показали себя. Не дали себя разыграть в дешевом циничном спектакле. С подачкой вместо помощи. С пропагандой вместо искренности. Российские пропагандисты думали о наших людях, как о себе. А увидели, что херсонцы – гордые. И уважают себя", – подчеркнул украинский лидер.

Президент сказал, что понимает, насколько это сложное и рискованное решение – в оккупации выйти против вооруженных врагов. Но наши люди всегда остаются с Украиной, даже временно оказавшись в темноте.

Зеленский добавил, что оккупанты ошиблись, считая, что смогут покорить украинцев, забрав у них телевидение, связь, продукты питания и электроэнергию.

"Но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать: прочь с нашей земли! Даже в полной темноте мы видим правду. И будем драться, пока не потемнеет в наших глазах. Потому что мы – воины света. И сегодня никто на Земле не сможет сказать, что это реплика – пафос", – заявил он.

Глава государства также обратился к НАТО. Альянс, хоть и знает, что новые жертвы российской агрессии среди гражданского населения Украины неизбежны, решил не закрывать небо над нашей страной. "Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз", – сказал он.

"Мы продолжаем бороться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю. Благодаря нашим героям", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский обратился к разным городам мира и призвал поддерживать нашу страну в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что сейчас Украина борется за демократию и свободу всей Европы.

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