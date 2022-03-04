'Европа, будь такой же крепкой, как народ Украины!' Зеленский обратился к миру и призвал поддерживать нашу страну в войне против РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к разным городам мира и призвал поддерживать нашу страну в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что сейчас Украина борется за демократию и свободу всей Европы.

Также глава государства призвал выходить на улицы и выражать столь важную поддержку нашей стране. Об этом Зеленский заявил в своем обращении к Вильнюсу, Франкфурту, Тбилиси, Братиславе, Праге, Лиону и Парижу, трансляция которого опубликована в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что послушать обращение Зеленского на площади европейских городов вышли более 200 тысяч человек. Вначале украинский президент попросил почтить минутой молчания погибших защитников Украины, а также жертв среди мирного населения, которые погибли из-за российской агрессии.

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"Народы Европы, не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину, мы стремимся к этому. Поддерживайте нашу свободу, потому что эта победа, победа не только над российскими военными, это победа света над тьмой, победа добра над злом, победа свободы над тем, что происходит сегодня у нас, на территории Украины. Не молчите, поддерживайте Украину. Потому что если Украина не выдержит – не выдержит и вся Европа. Если Украина падет – падет вся Европа", – сказал украинский президент.

Также президент подчеркнул, что если Украина победит в этой войне, то отстоит не только свою свободу, но и свободу свей Европы.

"А если мы победим, а я уверен в нашем народе, уверен в вас, если мы победим, то это действительно будет большая победа демократии, свободы. Тогда минуты молчания превратятся в минуты рассуждения. Европа, будь такой же крепкой, как народ Украины. Слава Украине!", – резюмировал Зеленский.

Напомним, Офис президента Украины обратился к Красному Кресту из-за близкой к гуманитарной катастрофе ситуации в ряде украинских сел и городов. Международную организацию у Зеленского призвали срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров для спасения людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, совет Организации Объединенных Наций учредил комиссию по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все оккупанты будут наказаны.

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