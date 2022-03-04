В Херсоне оккупанты устроили 'постановку' с выдачей гуманитарки, но люди вышли к ним с флагами Украины. Фото и видео

В Херсоне российские оккупанты попытались устроить "постановку" с выдачей гуманитарки местным жителям. В итоге вместо ожидаемых очередей оккупантов ждали херсонцы с украинскими флагами.

Благодаря патриотической позиции жителей Херсона съемки фильма об "освобождении" для росСМИ провалились. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты пригнали несколько грузовиков на площадь возле Херсонского городского совета с целью якобы раздать местным жителям продукты. Однако главная цель заключалась в создании пропагандистского ролика для российских СМИ о том, как проходит путинское "освобождение".

Видео дня

"Жители Херсона вышли встречать "гуманитарную помощь" от РФ с украинскими флагами. Пусть рашисты помнят, в какой они стране", – пишут местные жители в Telegram.

Кроме того, оккупанты привезли несколько машин с людьми, которых питались выдать за местных жителей, "осчастливленных" получением российской "гуманитарки".

"В Херсоне идет подготовка к съёмке фильма "денацификация по-русски". Пригнали гуманитарку и будут показывать, как счастлива их крымская массовка "освобожденная" от хунты. Ох и рагулье дремучее", – пишут херсонцы в Telegram.

Ранее сообщалось, что в городе Херсон, который уже несколько дней в осаде российских оккупантов, наблюдается гуманитарная катастрофа. В частности, люди остались без продуктов и лекарства, а россияне грабят дома и магазины.

Напомним, в Херсоне российские оккупанты захватили телевизионную вышку. Также занято помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".

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