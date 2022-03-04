Зеленский: зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО приняло решение не закрывать небо над Украиной. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался об отказе НАТО закрыть небо над Украиной. Он заявил: начиная с сегодняшнего дня - со дня, когда состоялся позорный саммит Североатлантического Альянса, - гибель каждого украинца от российских бомб и ракет будет также на совести тех, кто отказал Украине в просьбе ввести бесполетную зону над нашим государством.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к нации вечером 4 марта.

"Девятый день войны. У многих из нас принято на 9-й день вспоминать тех, кого с нами уже нет. Вечная память каждому, кто погиб за Украину. К сожалению, сегодня есть полное впечатление, что пора еще кое-что помянуть: гарантии и обещания безопасности, решимость альянсов, ценности, которые для некоторых, кажется мне, умерли. Сегодня состоялся саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит, саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один", – резко отметил Зеленский.

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Президент Украины обвинил Альянс в нерешительности, самогипнозе и слабости. Ведь гипотетический конфликт с Россией там поставили выше реальных смертей украинцев.

"Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление. Как можно? 9 дней идет жесткая война. Разрушают наши города. Обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную жизнь, человеческую жизнь. И хотят это продолжать, зная, что новые удары и жертвы неизбежны. НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, неуверен внутренне, хотя может обладать оружием в разы сильнее, чем есть у нас", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил: мощное военное объединение, под предлогом угрозы которого, якобы существующей от него для РФ, Россия и начала свое вторжение в наше государство, оказалось мало на что способным. И, по словам президента, с сегодняшнего дня смерть каждого украинца, который погибнет в этой страшной войне - будет также и на совести тех, кто сегодня принял позорное решение.

"Вы должны были думать о людях. О человечности. А о чем вы думали на том заседании? Все люди, которые погибнут с этого дня - погибнут также и из-за вас. Из-за вашей разобщенности. Все, на что сподобился Альянс на сегодня - провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Вероятно, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел - в огне российских войск. Разве такого НАТО мы хотели?Разве такой Альянс вы строили?" – подчеркнул Зеленский.

Он обвинил Североатлантический Альянс, а точнее – тех, кто заблокировал сегодня закрытие неба над Украиной, – в создании зеленого света для дальнейшей бомбардировки путинскими войсками украинских городов и сел. И выразил сомнение, что НАТО вообще может кого-то защитить.

"Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть небо. Но... Я не знаю, кого вы можете защитить. И способны ли защитить свои страны, страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за общую свободу, за наше общее будущее", - подчеркнул украинский президент.

Однако, отметил Зеленский, Украина не осталась наедине с агрессором, пытающимся сломать Украину, стереть ее с лица земли.

"Я благодарен друзьям. Друзьям нашей страны. В НАТО - много стран-наших партнеров. Наших друзей. Их большинство - тех, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что, ни на какие решения. С первого дня вторжения и, я уверен - до победы. Поэтому мы не чувствуем себя одинокими. Мы продолжаем бороться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю - благодаря нашим Героям!" – подчеркнул президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по итогам внеочередной встречи министров иностранных дел членов-стран Альянса генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни в Украине ситуация обострится, будет много жертв, но НАТО не закроет небо.