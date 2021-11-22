Ясько заявила, что у Саакашвили из-за длительной голодовки поврежден мозг и внутренние органы. Видео

Состояние заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили очень ослабленное. Вследствие длительной голодовки у него повреждены внутренние органы, а также головной мозг.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, после посещения Михеила Саакашвили в военном госпитале в грузинском Гори. Она отметила, что не представляет, как можно реабилитироваться после такого состояния.

По словам Ясько, за два месяца пребывания в тюрьме Саакашвили сильно изменился и это уже совершенно другой человек, чем тот, которым он был в Украине. Политик продолжает держаться, однако он очень слаб.

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Нардеп призвала как можно быстрее сделать все возможное, чтобы освободить экс-президента, поскольку ему срочно нужно восстанавливать здоровье, чтобы не дотянуть до "критической точки".

Напомним, ранее независимые медики рекомендовали госпитализировать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику, поскольку считают, что состояние здоровья заключенного политика критическое по многим жизненным показателям. Медики утверждают, что тюремная больница не готова оказать необходимое лечение находящемуся в таком состоянии.

"Так как Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение", – отметили они.

В свою очередь на встрече со своими адвокатами в комнате для свиданий Саакашвили потерял сознание, так как сидит на "мокрой" голодовке уже 53-й день. Его на носилках доставили в тюремную больницу.

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