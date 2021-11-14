Уже никто не сможет встретиться с Саакашвили: адвокат заявил о внезапной проблеме

Тюремная больница, которая находится на территории Глданской колонии в Тбилиси, может быть закрыта на карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Это может существенно повлиять на порядок посещений к заключенным пациентам, включая и наиболее известного в тамошних местах – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом рассказал его адвокат Ника Гварамия, сообщило агентство "Интерфакс-Украина". По его словам, накануне в клинику при тюрьме перевели осужденного священнослужителя Гиоргия Маламадзе, у которого обнаружен COVID-19.

"Появление пациента с коронавирусом может вызвать карантин на территории всей больницы. Это может привести к тому, что с Саакашвили не сможет уже никто встретиться. Это обусловлено также тем, что руководитель Глданской тюрьмы общался напрямую с зараженным диаконом, как, впрочем, и с самим Саакашвили", – заметил правозащитник.

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Отметим, что голодовка Михаила Саакашвили привела к необходимости срочно госпитализировать его в специализированной больнице при тюрьме в Тбилиси. Заключенного реформатора доставили туда на вертолете 8 ноября.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, возлюбленная Сааккшвили и народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько констатировала предельно опасное состояние политика, граничащее со смертью.