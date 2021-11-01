Ясько заявила, что Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг: больно смотреть

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме, из-за чего состояние его здоровья ухудшается. За это время он похудел более чем на 20 килограммов.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Елизаветы Ясько на своей странице в Facebook. Она отметила, что уже в седьмой раз посетила Саакашвили и призналась, что ей больно смотреть, в каком состоянии находится политик.

"На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это. Нужно освобождать президента", — написала Ясько.

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Нардеп рассказала, что, несмотря на ухудшение состояния, Саакашвили по-прежнему настроен бороться дальше. Она отметила, что политик продолжает голодовку и отказывается от приема лекарства.

Ясько заявила о нарушении прав Саакашвили и призвала спасать политика.

"Мне больно видеть, что, несмотря на голос грузинского народа, поддержку грузинских, украинских, европейских и американских депутатов, призывы священников, журналистов, культурных деятелей, нарушение его прав продолжается - на юридическую помощь, на доступ в суд, на телефонные разговоры, на медицинскую помощь и другие", — резюмировала Ясько.

Напомним, что премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили прокомментировал голодовку Михеила Саакашвили, заявив, что по закону человек имеет право на самоубийство. В то же время он отметил, что если возникнет такая необходимость, Саакашвили окажут помощь и переведут в тюремную больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Саакашвили предупредил о намерении властей убить экс-президента. По словам юриста, убийство бывшего главы государства якобы произойдет в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы.