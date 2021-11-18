Саакашвили в тюрьме потерял сознание, его перевели в тюремную реанимацию – СМИ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание на встрече со своими адвокатами в комнате для свиданий. Известный политик сидит на "мокрой" голодовке уже 49-й день.

Об этом сообщили журналисты издания "Новости Грузия". Его на носилках доставили в тюремную больницу вопреки требованиям юристов о переводе их подзащитного в гражданскую клинику в Тбилиси.

Врачи учреждения добавили, что Саакашвили краткосрочно утратил сознание. Пока точные причины такой реакции организма непонятны, но будут известны после проведения анализов.

"Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме. Он пока находится под наблюдением реаниматологов, но его состояние более-менее стабилизировалось", – заметили в Глданской больницы.

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Возлюбленная грузинского и украинского политика нардеп Елизавета Ясько привела слова его адвоката Ники Гварамии, который в момент обморока находился со своим клиентом.

"Когда Михаил Саакашвили выходил для встречи с адвокатами, он упал... был без сознания, ему пальцами открывали глаза... отнесли его на носилках, неизвестно куда", – написала она у себя в Facebook.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за несколько часов до потери сознания независимые медики, обследовавшие Михаила Саакашвили в тюрьме, признали, что его состояние критическое и нуждается в восстановлении рациона питания.