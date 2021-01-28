Януковичу объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения"

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу сообщено о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России.

Подозрение заочно объявили следователи ГБР. Об этом сообщили 28 января на сайте Офиса генерального прокурора Украины. Дело расследуется по ч.1 ст. 111 УК.

Указывается, что в результате так называемых Харьковских соглашений было увеличено личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и вывода из страны.

В результате российские военные вторглись в Крым, что привело к оккупации украинского полуострова.

В ОГП отметили: сбежавший в Россию президент подозревается в том, что "действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами РФ, в нарушение требований Конституции Украины и Закона "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, предоставил иностранному государству – Российской Федерации и ее представителю, президенту Дмитрию Медведеву – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Янукович 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, под предлогом получения скидки на газ подписал от имени Украины соглашение с РФ.

Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.

Соглашение, а также заключенные контракты на ее выполнение между "НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", фактически не придавали никакого снижения цены на газ.

Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией.

Так, на конец 2008 года цена газа за 1 тысячу кубических метров составляла 179,5 доллара, а на конец 2010 года – 352,33 доллара.

РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку газа, а затем в его погашение и якобы предоставление скидки фактически бесплатно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янукович покинул Украину в 2014 году. В Офисе генпрокурора отметили, что против бывшего президента действует второе решение о заочном аресте и приговор, который вступил в силу. Кроме того, суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения. Таким образом, в случае появления Януковича в Украине его задержат.

Бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что Янукович уезжал из страны якобы под страхом смерти. По его словам, он с трудом выбрался из Администрации президента.

По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось сбежать из Украины благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России.