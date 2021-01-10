Азаров раскрыл подробности побега Януковича из Украины в 2014-ом

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что беглый экс-президент Виктор Янукович уезжал из страны якобы под страхом смерти. По его словам, он с трудом выбрался из Администрации президента.

Кроме того, Азаров заявил, что также сложно было покинуть столицу главе АП Андрею Клюеву. К тому времени экс-премьер уже потерял связь с политиками. Об этом он сообщил в интервью для издания "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в тот момент Азаров не мог дозвониться ни до министра внутренних дел, ни до главы Службы безопасности. Поэтому они все выехали в Межигорье.

"И Служба охраны президента, которая располагала своей разведкой, доложила, что движется большая толпа на Межигорье – около 5 тысяч человек. И в составе этой толпы, специально подготовленная группа, которая должна была после захвата Межигорья уничтожить физически Януковича", – отметил политик.

По словам экс-премьера, Межигорье было достаточно хорошо защищено, так как охрана была серьезная, но, по мнению Азарова, тогда было бы жертв более 100 человек.

Он подчеркнул, что территория резиденции очень большая, поэтому в любом случае нужно было бы применять оружие на поражение и было бы кровопролитие. Политик добавил, что Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков.

"Когда он прибыл в Харьков стране стало ясно, что власть захвачена теми, кто организовал государственный переворот. Это стало ясно всем на местах, особенно руководителям силовых структур", – сообщил Азаров.

Политик сообщил, что сразу же после отлета экс-президента Рада незаконно назначила новых глав СБУ и министра внутренних дел.

"Сразу же пошли команды в областные управления, местные руководители заколебались. И сразу же были высланы отряды в Харьков, Донецк, задача которых была уничтожить Януковича. Вот отсюда пошли метания Януковича. Сначала ему сказали, что не гарантируют безопасность выступления на съезде в Харькове. Он полетел в Донецк. Там тоже было небезопасно, выехал в Крым и начались вот эти вот его метания", – сказал экс-премьер.

Азаров подытожил, что всего этого можно было не допустить, если бы с самого начала Янукович принял бы достаточно жесткие меры в реализации своих конституционных прав, как президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Азаров оскорбил первого президента Украины, главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, заявив, что, судя по заявлениям украинского политика, "возраст берет свое".