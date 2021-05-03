Визит Зеленского в Польшу: главные заявления лидеров стран об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетил Польшу и принял участие в праздновании 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой.

Помимо него в Варшаву прибыли лидеры Литвы, Латвии и Эстонии. Состоялся саммит между главами государств, на котором была подписана совместная декларация.

После торжественных мероприятий президенты выступили с заявлениями, многие из которых касались ситуации в Украине и вокруг нее (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Главы Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в контексте 230-летия принятия Конституции РП был подписан соответствующий документ.

В нем говорится, что:

успех общего наследия требует, чтобы Европа строилась на фундаментальных принципах и ценностях;

к таким относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность;

Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности;

солидарность народов в условиях современных угроз является одним из краеугольных камней мира, стабильности и развития.

Во время дискуссии президента украинский лидер рассказал о войне на Донбассе и российской агрессии. В частности, он поблагодарил международных партнеров за внимание к Украине и поддержку ее территориальной целостности.

"Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина хочет жить в демократическом мире, и ее граждане стремятся к тому же, что и европейцы.

Также Зеленский затронул тему вакцинации. В частности, он отметил, что Киев не ощущает солидарности со стороны Брюсселя в этом вопросе, потому что так и не получил обещанные вакцины от ЕС.

"Сейчас мы вакцинировали миллион человек, но это не много с учетом населения нашей страны", – пояснил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что страны ЕС должны видеть Украину как полноценного партнера.

"Мне кажется, что странам в Европейском Союзе надо понять: не нужно приглашать 20 лет Украину в Европейский Союз – нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого", – подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что наша страна достаточно мощная и способна укрепить ЕС.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в польском парламенте, отметил, что его страна никогда не признает незаконную аннексию Крыма и намерена способствовать в возвращении территорий Донбасса.

"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния", – сказал литовский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что на саммите НАТО в июне будет обсуждаться вопрос дорожной карты по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Он пояснил, что это "вопрос формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется".

Дуда подчеркнул, что безопасность Украины – это также безопасность всей Центральной Европы.

Также польский президент подтвердил, что планирует в августе посетить Киев и принять участие в саммите Крымской платформы – украинской инициативе по возвращению оккупированного полуострова.

Кроме того, Дуда примет участие в 30-й годовщине независимости Украины.