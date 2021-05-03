Визит Зеленского в Польшу: главные заявления лидеров стран об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетил Польшу и принял участие в праздновании 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой.
Помимо него в Варшаву прибыли лидеры Литвы, Латвии и Эстонии. Состоялся саммит между главами государств, на котором была подписана совместная декларация.
После торжественных мероприятий президенты выступили с заявлениями, многие из которых касались ситуации в Украине и вокруг нее (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Главы Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в контексте 230-летия принятия Конституции РП был подписан соответствующий документ.
В нем говорится, что:
успех общего наследия требует, чтобы Европа строилась на фундаментальных принципах и ценностях;
к таким относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность;
Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности;
солидарность народов в условиях современных угроз является одним из краеугольных камней мира, стабильности и развития.
Во время дискуссии президента украинский лидер рассказал о войне на Донбассе и российской агрессии. В частности, он поблагодарил международных партнеров за внимание к Украине и поддержку ее территориальной целостности.
"Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе", – сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина хочет жить в демократическом мире, и ее граждане стремятся к тому же, что и европейцы.
Также Зеленский затронул тему вакцинации. В частности, он отметил, что Киев не ощущает солидарности со стороны Брюсселя в этом вопросе, потому что так и не получил обещанные вакцины от ЕС.
"Сейчас мы вакцинировали миллион человек, но это не много с учетом населения нашей страны", – пояснил глава государства.
Кроме того, президент отметил, что страны ЕС должны видеть Украину как полноценного партнера.
"Мне кажется, что странам в Европейском Союзе надо понять: не нужно приглашать 20 лет Украину в Европейский Союз – нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого", – подчеркнул он.
Зеленский акцентировал, что наша страна достаточно мощная и способна укрепить ЕС.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в польском парламенте, отметил, что его страна никогда не признает незаконную аннексию Крыма и намерена способствовать в возвращении территорий Донбасса.
"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния", – сказал литовский лидер.
Президент Польши Анджей Дуда заверил, что на саммите НАТО в июне будет обсуждаться вопрос дорожной карты по вступлению Украины в Североатлантический альянс.
Он пояснил, что это "вопрос формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется".
Дуда подчеркнул, что безопасность Украины – это также безопасность всей Центральной Европы.
Также польский президент подтвердил, что планирует в августе посетить Киев и принять участие в саммите Крымской платформы – украинской инициативе по возвращению оккупированного полуострова.
Кроме того, Дуда примет участие в 30-й годовщине независимости Украины.