Глава Литвы пообещал содействовать Украине в возвращении Донбасса

Литва никогда не признает оккупацию Крыма и части Донбасса, а также будет способствовать возвращению Украине ее территорий.

С таким заявлением президент страны Гитанас Науседа 3 мая выступил в польском парламенте по случаю 230-летия Конституции Речи Посполитой, передает "Укринформ". Он осудил наращивание военных сил возле украинских границ.

"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния", – сказал Науседа.

По словам президента Литвы, нельзя допустить, чтобы Украина "снова вернулась в прошлое".

"Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", – подчеркнул глава государства.

Отмечается, что его речь вызвала аплодисменты депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 3 мая президент Украины прибыл в Польшу, чтобы принять участие в праздновании 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой.

Во время своего выступления Владимир Зеленский рассказал о войне на Донбассе и российской агрессии в Украине.