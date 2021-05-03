Зеленский едет на саммит президентов в Польшу: программа визита
Президент Украины Владимир Зеленский едет в Польшу, где примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой.
Также в Варшаву прибудут главы Литвы, Латвии и Эстонии. В рамках визита состоится президентский саммит, а также двусторонние переговоры между президентами Украины и лидером Польши Анджеем Дудой, передает "Укринформ".
Лидеры стран будут вести разговор о Европе, ее прошлом и будущем, обсуждать сотрудничество и тому подобное. Ожидается, что президенты подпишут совместную декларацию в контексте 230-летия принятия Конституции РП.
После общей встречи президентов состоятся двусторонние переговоры Дуды с Зеленским.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда обсудил с руководителями военных и спецслужб переброску российских войск к границе с Украиной.
Ранее лидер поляков спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе.
Напомним, что Зеленский и Дуда выпустили совместное заявление об агрессии России и сотрудничестве.