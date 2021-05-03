Зеленский в Польше: Украину должны видеть в ЕС как равноправного партнера

Страны Европейского Союза должны видеть Украину как полноправного и неотъемлемого партнера в ЕС.

Такое убеждение во время дискуссии президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины о будущем европейской политики высказал лидер нашей страны Владимир Зеленский, передает "Укринформ".

"Что касается Украины в Европейском Союзе. Действительно, мне кажется, что странам в Европейском Союзе надо понять: не нужно приглашать 20 лет Украину в Европейский Союз – нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого", – подчеркнул он.

Он акцентировал, что наша страна достаточно мощная и способна укрепить ЕС.

"Я благодарен вам за то, что вы поддерживаете Украину. Если украинцы даже за это желание отдали свои жизни на площади Независимости, мне кажется, это и есть мощная страна, которая только укрепит Европейский Союз. И она это показывает, она воюет на востоке за свою независимость, и воюет не только ради независимости Украины, но и за спокойствие на Европейском континенте", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины во время выступления на саммите в Польше рассказал о войне на Донбассе и агрессию России. Он поблагодарил международных партнеров за внимание к Украине и добавил, что наша страна хочет жить в демократическом мире.

Также при участии Зеленского на саммите была подписана совместная декларация пяти президентов. В рамках визита состоялись также двусторонние переговоры между президентом Украины и лидером Польши Анджеем Дудой.

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