На саммите НАТО обсудят дорожную карту по членству Украины, – Дуда

На саммите НАТО, который состоится в июне в Брюсселе, планируется обсуждение дорожной карты по вступлению Украины в Альянс.

Об этом 3 мая заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая транслировалась на странице ОП в Facebook. Он уточнил, что вопрос безопасности Украины будет одним из самых важных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"(Будет обсуждаться. – Ред.) вопрос формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", – сказал глава государства.

Дуда пояснил, что безопасности Украины – это также безопасность всей Центральной Европы.

"Мы будем говорить о безопасности. Думаю, что вопрос Украины и Беларуси будет там важной темой, особенно Украины и российского присутствия у украинской границы", – добавил президент Польши.

Напомним, что в 3 мая президент Украины прибыл в Польшу, чтобы принять участие в праздновании 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой. Во время своего выступления Владимир Зеленский рассказал о войне на Донбассе и российской агрессии в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что двери Альянса для Украины открыты, однако стране необходимо внедрить ряд реформ.