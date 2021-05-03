Зеленский в Польше выступил с речью о Майдане и агрессии России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше на саммите президентов, где рассказал о войне на Донбассе и агрессии России.

Видео с выступлением опубликовала пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе", – говорил гарант.

Также президент вспомнил 2014 год, когда во время трагических событий на Майдане в Киеве погибли люди.

"На Майдане, во время Революции Достоинства погибли сотни украинских граждан, которые вновь боролись за свою независимость", – напомнил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина, как и страны Европы, желает жить в демократическом мире.

"У нас (со странами ЕС. – Ред.) одни и те же стремления и взгляды, но разный опыт. Многие годы Украины боролась за свою независимость. И сегодня то же самое происходит на востоке нашей страны, где мы вновь отстаиваем свою независимость", – говорил Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что в Украине первая конституция была написана Пилипом Орликом еще 18-м столетии, однако провозгласили ее только в 1996 году. Еще Зеленский упомянул, что наша страна находилась в составе разных империй, в том числе СССР.

"Я сам родился в СССР. И хочу сказать, что там были плюсы и минусы. Но мы понимаем, что там не было у людей права на свободу слова, на право выбора, на право частной собственности", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где принял участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой. По результатам встречи была подписана совместная декларация пяти президентов.