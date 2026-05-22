Само по себе появление сообщения Службы внешней разведки Украины о подготовке Россией масштабной информационно-психологической кампании не выглядит аномальным — такие действия давно являются составляющей российской стратегии ведения войны. Новым в этом случае является не сам факт информационного воздействия, а озвученная логика: перенос акцента с достижения военного результата на попытку влияния через внутреннюю политическую дестабилизацию Украины и эрозию внешней поддержки.

Если информация, обнародованная СВРУ, соответствует действительности, это может свидетельствовать об одновременном развитии нескольких процессов.

Во-первых, российское руководство, вероятно, оценивает прямое военное давление как недостаточное для достижения своих политических целей и поэтому активизирует поиск асимметричных инструментов влияния. Это соответствует давно известной практике рф — сочетанию военных, дипломатических, экономических и информационных средств в рамках единого политического замысла.

Во-вторых, концентрация на темах мобилизации, доверия к военному командованию и политическому руководству государства может свидетельствовать о попытке влиять не столько на убежденных сторонников Украины, сколько на демобилизацию нейтральной, истощенной или уставшей аудитории — как внутри страны, так и среди международных партнеров.

В-третьих, отдельного внимания заслуживает упоминание об использовании прокси-медиа и потенциальном привлечении бывших должностных лиц, экспертов и политических акторов. Это один из типичных механизмов современных информационных операций: наиболее эффективным обычно является не внешний месседж от государства-агрессора, а внутренне легитимизированный сигнал, который воспринимается как независимая оценка или проявление внутреннего конфликта.

В то же время важно не попасть в зеркальную ловушку. Сама по себе критика власти, дискуссии по мобилизации или отдельных политических решений автоматически не означают участия в информационной операции.

Демократическое общество отличается от авторитарного именно наличием открытой дискуссии. Вопрос заключается не в факте критики как таковой, а в признаках координации, искусственного масштабирования, использования фейковых документов, синхронности нарративов и непрозрачных каналов распространения.

Для Украины ключевым вызовом может стать не опровержение каждого отдельного вброса, а формирование общественной устойчивости — способности быстро верифицировать информацию, поддерживать доверие к институтам и отличать реальные проблемы от навязанных информационных конструкций.

Если это действительно начало нового этапа кампании, то главной целью России является не убедить украинцев в собственной правоте, а ослабить уверенность общества в собственном государстве, его институтах и союзниках. Именно это и составляет один из наиболее опасных элементов современной информационной войны.