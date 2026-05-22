ЗАКАРПАТЬЕ, ЯЗЫК И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПОВТОРИТЬ ОШИБКИ КАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ

Заявления Петера Мадьяра о якобы "отсутствии базовых прав человека" у ста тысяч венгров Закарпатья и намеки на необходимость "административной автономии" — это не просто эмоциональная политическая риторика. Для Украины, которая уже пережила сценарии "защиты русскоязычных", "особых статусов" и внешнего вмешательства под предлогом этнических вопросов, такие сигналы должны рассматриваться через призму национальной безопасности и защиты государственного суверенитета.

Особенно — в условиях войны, когда любая тема "особых территорий", "автономий" или "защиты этнических групп" автоматически становится инструментом геополитического давления.

УРОК КАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ: КАК ВОПРОС "ЗАЩИТЫ МЕНЬШИНСТВ" ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИНСТРУМЕНТ ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В марте 1939 года молодая Провозглашенная Карпатская Украина под руководством Августина Волошина просуществовала фактически одни сутки.

Ее уничтожение стало возможным не только из-за военного превосходства Венгрии, которая действовала при молчаливой поддержке нацистской Германии, но и из-за многолетней подрывной деятельности, информационной обработки населения и манипуляции вокруг "защиты венгерского меньшинства".

Тогда также звучали заявления о:

- "притеснениях венгров";

- "исторические права";

- "особый статус";

- "необходимости защиты населения".

Во многих районах системно развивались сети политического и культурного влияния, стимулировалась обособленность и лояльность к Будапешту.

Результат известен:

молодое украинское государство было уничтожено, а Закарпатье оккупировано.

После Венского арбитража и оккупации в состав Венгрии отошли южные районы современного Закарпатья — Береговщина, части Ужгородщины, Мукачевщины, Виноградовщины, а впоследствии — практически вся территория Карпатской Украины.

И здесь чрезвычайно важно понимать главное:

исторически абсолютное большинство населения этих территорий составляли именно украинцы-русины.

Даже по статистике межвоенного периода венгры не составляли большинства населения Закарпатья. Украинское население было доминирующим этносом, который поддерживал украинскую государственность и стремился к объединению с Украиной.

Поэтому современные намеки на "особые права" или "автономии" должны оцениваться не эмоционально, а сквозь призму исторического опыта Центральной Европы, где этнический вопрос неоднократно становился инструментом ревизии границ и демонтажа государств.

ПРАВА НАЦМЕНЬШИНСТВ — ДА. ПРАВО НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО — НЕТ.

Украина является суверенным государством.

А это означает базовый принцип международного права:

ни одно другое государство не имеет права требовать изменения административно-территориального устройства Украины или вмешиваться в ее внутреннюю гуманитарную политику.

Это прямо следует из:

- Организации Объединенных Наций и Устава ООН;

- Хельсинкского заключительного акта;

- принципа территориальной целостности государств;

- принципа невмешательства во внутренние дела.

Международное право гарантирует национальным меньшинствам:

- право на язык;

- право на культуру;

- право на образование;

- право на религиозную жизнь;

- право на общественные организации.

Но международное право не предусматривает:

- этнополитических анклавов;

- внешнего контроля над регионами;

- "автономий" под давлением соседних государств;

- права другой страны формировать гуманитарную политику внутри Украины.

УКРАИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВА ВЕНГЕРСКОГО МЕНЬШИНСТВА

Несмотря на политические заявления, реальная ситуация на Закарпатье выглядит совсем иначе.

В Украине:

- функционируют венгроязычные школы;

- действуют венгерские культурные общества;

- работают медиа;

- обеспечена религиозная и культурная жизнь;

- венгерский язык широко используется в общинах.

Украина не запрещала венгерский язык.

Не ликвидировала венгерскую культуру, не преследовала людей за этническое происхождение.

Но существует другая проблема, о которой в Украине годами боялись говорить открыто.

В части приграничных районов Закарпатья сформировалась ситуация, когда украинский язык начал фактически вытесняться из общественного пространства.

Часть детей после окончания школы:

- недостаточно владеет государственным языком;

- имеет проблемы со сдачей НМТ;

- теряет возможность полноценного поступления в украинские университеты;

- ориентируется исключительно на образовательное и гуманитарное пространство Венгрии.

И здесь возникает абсолютно логичный вопрос.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ В САМОЙ ВЕНГРИИ?

Существуют ли в Венгрии районы, где:

- государственный язык фактически вытеснен;

- молодежь не может поступить в венгерские университеты из-за слабого знания венгерского;

- формируется отдельное языково-политическое пространство;

- население ориентируется преимущественно на другое государство;

- создаются предпосылки для "административной автономии"?

Имеют ли украинцы в Венгрии:

- отдельные административные районы;

- официальное параллельное гуманитарное пространство;

- систему, где венгерский язык отодвинут на второй план?

Ответ очевиден: нет.

Ни одно государство Европейского Союза не позволит создание на своей территории среды, где государственный язык и государственная идентичность системно вытесняются.

И это нормально.

Потому что государственный язык — это не "притеснения".

Это основа функционирования государства.

ПРОБЛЕМА НЕ В ВЕНГРАХ. ПРОБЛЕМА — ВО ВНЕШНЕМ ВЛИЯНИИ

Украинские венгры — это граждане Украины, права которых должны быть гарантированы и защищены.

Но другой вопрос — когда этническая тема используется как инструмент внешнего политического влияния.

В течение лет правительство Виктора Орбана, конечно не без участия его "друзей" из рф:

- блокировало отдельные решения Украины в структурах НАТО;

- системно продвигало тему "притеснений венгров";

- формировал параллельное гуманитарное влияние;

- стимулировал политическую обособленность;

- проводил активную политику выдачи паспортов.

В контексте российской агрессии такие процессы не могут игнорироваться государством.

Потому что современные конфликты начинаются не с танков.

Они начинаются с:

- "языковых проблем";

- "защиты меньшинств";

- "особых статусов";

- "культурных автономий";

- "исторических претензий".

Украина уже слишком дорого заплатила за недооценку таких сценариев.

ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ УКРАИНА

Украина должна действовать не эмоционально, а государственно и системно.

Первое — провести комплексный аудит гуманитарной ситуации на Закарпатье:

- уровень знания украинского языка;

- интеграцию детей в общеукраинское образовательное пространство;

- деятельность иностранных структур влияния;

- реальное состояние использования государственного языка.

Второе — обеспечить баланс:

- уважение к правам национальных меньшинств;

- безусловная защита украинской государственности.

Третье — прекратить политику самообмана.

Потому что там, где государство отступает от собственного языка, образования и гуманитарной политики, очень быстро появляются внешние "защитники".

ВЫВОД УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Украина не должна бороться с национальными меньшинствами.

Украина должна бороться с любыми попытками использовать этнический фактор для ослабления ее суверенитета.

Государственный язык, единое гуманитарное пространство, контроль над образовательной политикой и недопущение внешнего вмешательства — это не "радикализм".

Это фундамент существования любого современного государства.

И если Украина не сделает выводов из трагедии Карпатской Украины, из событий Крыма и Донбасса, из многолетней гибридной экспансии России — история снова может поставить слишком высокую цену за политическую наивность.