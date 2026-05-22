ЗАКАРПАТЬЕ, ЯЗЫК И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПОВТОРИТЬ ОШИБКИ КАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ
Заявления Петера Мадьяра о якобы "отсутствии базовых прав человека" у ста тысяч венгров Закарпатья и намеки на необходимость "административной автономии" — это не просто эмоциональная политическая риторика. Для Украины, которая уже пережила сценарии "защиты русскоязычных", "особых статусов" и внешнего вмешательства под предлогом этнических вопросов, такие сигналы должны рассматриваться через призму национальной безопасности и защиты государственного суверенитета.
Особенно — в условиях войны, когда любая тема "особых территорий", "автономий" или "защиты этнических групп" автоматически становится инструментом геополитического давления.
УРОК КАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ: КАК ВОПРОС "ЗАЩИТЫ МЕНЬШИНСТВ" ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИНСТРУМЕНТ ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В марте 1939 года молодая Провозглашенная Карпатская Украина под руководством Августина Волошина просуществовала фактически одни сутки.
Ее уничтожение стало возможным не только из-за военного превосходства Венгрии, которая действовала при молчаливой поддержке нацистской Германии, но и из-за многолетней подрывной деятельности, информационной обработки населения и манипуляции вокруг "защиты венгерского меньшинства".
Тогда также звучали заявления о:
- "притеснениях венгров";
- "исторические права";
- "особый статус";
- "необходимости защиты населения".
Во многих районах системно развивались сети политического и культурного влияния, стимулировалась обособленность и лояльность к Будапешту.
Результат известен:
молодое украинское государство было уничтожено, а Закарпатье оккупировано.
После Венского арбитража и оккупации в состав Венгрии отошли южные районы современного Закарпатья — Береговщина, части Ужгородщины, Мукачевщины, Виноградовщины, а впоследствии — практически вся территория Карпатской Украины.
И здесь чрезвычайно важно понимать главное:
исторически абсолютное большинство населения этих территорий составляли именно украинцы-русины.
Даже по статистике межвоенного периода венгры не составляли большинства населения Закарпатья. Украинское население было доминирующим этносом, который поддерживал украинскую государственность и стремился к объединению с Украиной.
Поэтому современные намеки на "особые права" или "автономии" должны оцениваться не эмоционально, а сквозь призму исторического опыта Центральной Европы, где этнический вопрос неоднократно становился инструментом ревизии границ и демонтажа государств.
ПРАВА НАЦМЕНЬШИНСТВ — ДА. ПРАВО НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО — НЕТ.
Украина является суверенным государством.
А это означает базовый принцип международного права:
ни одно другое государство не имеет права требовать изменения административно-территориального устройства Украины или вмешиваться в ее внутреннюю гуманитарную политику.
Это прямо следует из:
- Организации Объединенных Наций и Устава ООН;
- Хельсинкского заключительного акта;
- принципа территориальной целостности государств;
- принципа невмешательства во внутренние дела.
Международное право гарантирует национальным меньшинствам:
- право на язык;
- право на культуру;
- право на образование;
- право на религиозную жизнь;
- право на общественные организации.
Но международное право не предусматривает:
- этнополитических анклавов;
- внешнего контроля над регионами;
- "автономий" под давлением соседних государств;
- права другой страны формировать гуманитарную политику внутри Украины.
УКРАИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВА ВЕНГЕРСКОГО МЕНЬШИНСТВА
Несмотря на политические заявления, реальная ситуация на Закарпатье выглядит совсем иначе.
В Украине:
- функционируют венгроязычные школы;
- действуют венгерские культурные общества;
- работают медиа;
- обеспечена религиозная и культурная жизнь;
- венгерский язык широко используется в общинах.
Украина не запрещала венгерский язык.
Не ликвидировала венгерскую культуру, не преследовала людей за этническое происхождение.
Но существует другая проблема, о которой в Украине годами боялись говорить открыто.
В части приграничных районов Закарпатья сформировалась ситуация, когда украинский язык начал фактически вытесняться из общественного пространства.
Часть детей после окончания школы:
- недостаточно владеет государственным языком;
- имеет проблемы со сдачей НМТ;
- теряет возможность полноценного поступления в украинские университеты;
- ориентируется исключительно на образовательное и гуманитарное пространство Венгрии.
И здесь возникает абсолютно логичный вопрос.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ В САМОЙ ВЕНГРИИ?
Существуют ли в Венгрии районы, где:
- государственный язык фактически вытеснен;
- молодежь не может поступить в венгерские университеты из-за слабого знания венгерского;
- формируется отдельное языково-политическое пространство;
- население ориентируется преимущественно на другое государство;
- создаются предпосылки для "административной автономии"?
Имеют ли украинцы в Венгрии:
- отдельные административные районы;
- официальное параллельное гуманитарное пространство;
- систему, где венгерский язык отодвинут на второй план?
Ответ очевиден: нет.
Ни одно государство Европейского Союза не позволит создание на своей территории среды, где государственный язык и государственная идентичность системно вытесняются.
И это нормально.
Потому что государственный язык — это не "притеснения".
Это основа функционирования государства.
ПРОБЛЕМА НЕ В ВЕНГРАХ. ПРОБЛЕМА — ВО ВНЕШНЕМ ВЛИЯНИИ
Украинские венгры — это граждане Украины, права которых должны быть гарантированы и защищены.
Но другой вопрос — когда этническая тема используется как инструмент внешнего политического влияния.
В течение лет правительство Виктора Орбана, конечно не без участия его "друзей" из рф:
- блокировало отдельные решения Украины в структурах НАТО;
- системно продвигало тему "притеснений венгров";
- формировал параллельное гуманитарное влияние;
- стимулировал политическую обособленность;
- проводил активную политику выдачи паспортов.
В контексте российской агрессии такие процессы не могут игнорироваться государством.
Потому что современные конфликты начинаются не с танков.
Они начинаются с:
- "языковых проблем";
- "защиты меньшинств";
- "особых статусов";
- "культурных автономий";
- "исторических претензий".
Украина уже слишком дорого заплатила за недооценку таких сценариев.
ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ УКРАИНА
Украина должна действовать не эмоционально, а государственно и системно.
Первое — провести комплексный аудит гуманитарной ситуации на Закарпатье:
- уровень знания украинского языка;
- интеграцию детей в общеукраинское образовательное пространство;
- деятельность иностранных структур влияния;
- реальное состояние использования государственного языка.
Второе — обеспечить баланс:
- уважение к правам национальных меньшинств;
- безусловная защита украинской государственности.
Третье — прекратить политику самообмана.
Потому что там, где государство отступает от собственного языка, образования и гуманитарной политики, очень быстро появляются внешние "защитники".
ВЫВОД УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Украина не должна бороться с национальными меньшинствами.
Украина должна бороться с любыми попытками использовать этнический фактор для ослабления ее суверенитета.
Государственный язык, единое гуманитарное пространство, контроль над образовательной политикой и недопущение внешнего вмешательства — это не "радикализм".
Это фундамент существования любого современного государства.
И если Украина не сделает выводов из трагедии Карпатской Украины, из событий Крыма и Донбасса, из многолетней гибридной экспансии России — история снова может поставить слишком высокую цену за политическую наивность.