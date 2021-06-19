Верещук о проблемах с коррупцией: мы не можем даже понять, что Байден имеет в виду

Западные партнеры, в частности американский президент Джо Байден, называют Украину коррумпированным государством, что в свою очередь тормозит членство нашей страны в НАТО. Однако для того, чтобы побороть коррупцию, необходимы четкие индикаторы.

Такое заявление сделала народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук. Свое мнение она выразила в ходе программы "Народ проти" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

"Давайте спросим, что будет индикаторами такой коррупции, потому что мы с ней боремся уже сколько я помню. В 2014, 2015 годах...САП, НАПК, ГБР, НАБУ – кучу органов создали...Сейчас мы не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас есть огромные проблемы", – сказала политик.

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По ее словам, предметный разговор будет возможен лишь тогда, когда Украина будет понимать, что именно ей нужно изменить и чего необходимо достичь.

Верещук также напомнила о том, что в США работает закон о лоббизме. Она подчеркнула, что то, что в Штатах считают нормальной лоббистской деятельностью, в Украине наоборот называют коррупцией.

Напомним, в Палате представителей Конгресса США создали группу противодействия зарубежной коррупции и клептократии. Кроме того, чиновники зарегистрировали законопроект "Справедливости для жертв клептократии".

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов напомнил, что в европейских странах тоже есть коррупция. По его мнению, об этом следует говорить откровенно.