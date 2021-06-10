В США создали специальный орган Конгресса для борьбы с коррупцией за рубежом

В Палате представителей Конгресса США создали группу противодействия зарубежной коррупции и клептократии. Кроме того, чиновники зарегистрировали законопроект "Справедливости для жертв клептократий". Он предлагает американскому Министерству юстиции обнародовать суммы денег, "которые были украдены у граждан клептократических режимов" и восстановлены правоохранительными органами Соединенных Штатов.

Как передает "Голос Америки", в группу противодействия вошли представители как Демократической, так и Республиканской партий. Основали орган конгрессмены Том Малиновски, Джон Кертис, Билл Китинг и Брайан Фицпатрик.

"От России до Китая и от Египта до Венесуэлы коррупция является сутью современных диктатур, но также их наибольшей уязвимостью. Лучший способ для демократического мира выиграть нашу борьбу против авторитаризма –это отказать ворам, которые грабят свои страны, в доступе к нашим финансовым системам, а также везде заступаться за жертв клептократии", – отметил Малиновски.

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В свою очередь сенатор Бен Кардин, председатель Хельсинкской комиссии Конгресса США, указал, что указанная группа станет первым институционализированным органом в Штатах, посвященным обмену информацией и поиску решений проблемы глобальной коррупции.

"В дополнение к Конгрессу, президент США также объявил коррупцию угрозой национальной безопасности. Мы скоординированные в этом. Демократы и республиканцы, Конгресс и президент говорят об этом", – отметил советник Хельсинской комиссии Пол Массаро.

По его мнению, последствия коррупционных действий за границей часто поражают и Соединенные Штаты – ведь награбленные деньги отмывают через оффшоры и они могут оседать в США. В этом контексте советник Хельсинской комиссии вспомнил об украинском бизнесмене Игоре Коломойском и его недвижимости в Кливленде (штат Огайо).

Массаро уверен, что к преодолению проблемы следует подходить комплексно и на всех уровнях.

"Во-первых, мы должны навести порядок в США, и это очень важно. Во-вторых, привлечь к ответственности клептократов различными способами, в том числе через санкции и правоохранительные органы. И третье – это международное сотрудничество. Построение верховенства права и совместная работа над демонтажем среды оффшоров", – пояснил он.

Отметим, что на прошлой неделе Белый дом объявил борьбу с коррупцией приоритетом нацбезопасности. Согласно официальному меморандуму, за 200 дней правительство Соединенных Штатов должно подготовить доклад с рекомендациями для Америки и стран-партнеров по преодолению коррупцией.

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