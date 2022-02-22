В ВРУ внесли проект закона о прекращении дипломатических отношений с РФ: детали документа

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду Украины проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Документ находится на рассмотрении Комитета.

Как написал Гончаренко в Telegram, вчерашним признанием "независимости" "Л/ДНР" президент России Владимир Путин "по сути сам прекратил дипломатические отношения с нам". Политик предложил Раде рассмотреть этот вопрос в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров.

"Существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право второму участнику ссылаться на это нарушение как основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части", – сказано в статье.

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Гончаренко отметил, что Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией ввиду ее агрессивной внешней политики, оккупации Крыма и части Донбасса, многочисленных фактов нарушения РФ прав граждан Украины и взятия их в заложники.

Проект постановления предлагает рассмотреть вопрос о прекращении или приостановлении международных договоров с РФ, а также определить страну, посольство и консульства которой будут представлять интересы Украины в России до возобновления дипломатических отношений (чтобы ознакомиться с полным текстом документа, доскролльте страницу до конца).

"У нас не должно быть никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории, убивает наших людей и заявляет, что наша страна не должна существовать", – подчеркнул автор законопроекта.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главы так называемых республик, а также Госдума РФ.

А уже 22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы президента России о "признании" "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "независимости" террористических республик "Л/ДНР" является очередным актом агрессии против Украины. В связи с этим против РФ должны быть немедленно введены санкции, включающие полную остановку газопровода "Северный поток-2";