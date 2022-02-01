В Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США: появились подробности. Фото

Во вторник, 1 февраля, в Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США – 84 т боевых патронов к стрелковому оружию. В общей сложности наша страна получила уже около 500 т оборонного снаряжения от Штатов.

Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что даже суток не прошло со времени прибытия пятого самолета.

Напомним: ранее в Минобороны сообщили, что Украина получит 45 рейсов военной помощи от США на фоне военной угрозы России. Указанные поставки включают средства оборонного характера: боеприпасы, противотанковые и средства контрбатарейной борьбы, стрелковое вооружение и прочее.

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Пятый самолет с вооружением прибыл в Киев вечером 31 января. Резников сообщил, что Америка передала украинскому государству еще 84 т боеприпасов различного калибра.

Четвертая поставка помощи для Украины от Белого дома прибыла 28 января. Тогда самолет из США доставил 81 т боеприпасов различного калибра.

А третьим рейсом 25 января Штаты передали украинскому государству:

300 противотанковых комплексов Javelin;

патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett;

заряды к ручным автоматическим гранатометам и др.

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