В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью США. Фото

В Украину в пятницу, 28 января, доставили новую партию оборонной помощи от США. Это уже четвертый самолет, который приземляется в Киеве, с оружием от Вашингтона для защиты от возможного вторжения в Украину российской армии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что на этот раз самолет доставил 81 тонну боеприпасов различного калибра.

Чиновник добавил, что на следующей неделе в столицу прибудет еще одна партия военной помоги от Белого дома для усиления обороноспособности Украины.

Видео дня

25 января в Украину прибыл третий самолет с партией летального вооружения от США. Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Тогда США передали украинскому государству:

300 противотанковых комплексов Javelin;

патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett;

заряды к ручным автоматическим гранатометам;

ручные гранатометы SMAW-D;

средства связи.

В 2022 году Украина получит от США дополнительные 300 млн долларов. Деньги выделят в рамках военной помощи. Кроме того, в Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине вертолеты Ми-17. Ранее это оружие предназначалось для ВВС Афганистана.

Кроме того, стало известно, что США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставить оружие в Украину для защиты от возможного вторжения со стороны России. Речь идет о ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger. В то же время в Великобритании сообщили, что отправили в Киев 2000 противотанковых ракетных комплексов. Там заявили, что они готовы предоставить Украине еще больше оружия, чтобы попытаться предотвратить любое нападение России.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский президент Джо Байден якобы планирует разместить дополнительные силы в соседних с Украиной странах на фоне информации о возможном нападении России. Однако такая оборонная помощь украинскому государству может быть заблокирована странами НАТО.