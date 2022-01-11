США 'по-тихому' одобрили военную помощь для Украины на $200 млн – CNN

Администрация президента США Джо Байдена "без лишнего шума" санкционировала выделение Украине дополнительной военной помощи в размере $200 миллионов. Произошло это еще в конце декабря 2021 года, на фоне наращивания войск России вдоль украинских границ.

Об этом в Twitter написала корреспондент CNN Кайли Этвуд. В материале на сайте издания она с коллегами ссылается на информацию от четырех источников.

Отмечается, что пакет новой поддержки позволит Вашингтону передать Киеву большинство того же оборудования, что и в прошлом году. Среди прочего, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а еще средствах связи, медоборудовании, запасных частях и т. д.

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Издание утверждает, что решение о поддержке оборонной сферы Украины было утверждено всего за несколько недель до того, как должны были начаться переговоры между США и РФ.

По информации двух источников, в этом месяце администрация Байдена "по-тихому" сообщила Конгрессу об этом пакете помощи. А некоторые американские чиновники о нем "узнали по секретным каналам".

Представитель Государственного департамента США в комментарии журналистам подчеркнул, что "поставка оборудования, очевидно, займет некоторое время". В ведомстве добавили, что часть вооружения была доставлена за последние несколько недель и помощь будет продолжаться. Вдаваться в детали там отказались.

"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области обороны… За последний год мы предоставили Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Эти поставки продолжаются", – ответил представитель Госдепа.

Как поясняет CNN, ранее в ведомстве обсуждали конкретные детали по дополнительной санкционированной помощи в сфере обороны. В этом же случае, цитирует издание своих собеседников, администрация Байдена, похоже, "хотела держать новый пакет без внимания перед переговорами на этой неделе".

В то же время один из источников, знакомый с пакетом помощи, заявил, мол, "это не изменит правил игры и не будет достаточным, чтобы стать серьезным препятствием" для вторжения российских войск на территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские СМИ писали о подготовке администрацией президента США нового пакета оборонной помощи для Украины. Отмечалось, что он должен включать поставки переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". В американском Госдепе подтвердили, что этот вопрос действительно обсуждался.