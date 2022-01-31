В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью США. Фото

Ольга Липич
Политика
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В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью США. Фото

В Киев в понедельник, 31 января, прибыла еще одна партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Это пятый самолет, который доставляет оружие из Вашингтона для защиты от возможного вторжения в Украину российской армии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. По словам чиновника, Америка передала украинскому государства еще 84 тонны боеприпасов различного калибра.

Следующий груз оборонного вооружения от Вашингтона прибудет в столицу в ближайшие дни, сказал Резников.

США передали Украине боеприпасы
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28 января самолет из США доставил Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра. Это была четвертая поставка помощи для Украины от Белого дома. 25 января в Украину прибыл третий самолет с партией летального вооружения от США. Тогда страна передала украинскому государству:

  • 300 противотанковых комплексов Javelin;

  • патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett;

  • заряды к ручным автоматическим гранатометам;

  • ручные гранатометы SMAW-D;

  • средства связи.

Поставки оружия осуществляются в рамках одобренной администрацией Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что Украина получит 45 рейсов военной помощи от США на фоне военной угрозы России. Кроме того, стало известно, что США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставить оружие в Украину для защиты от возможного вторжения со стороны России. Речь идет о ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger. В то же время в Великобритании сообщили, что отправили в Киев 2000 противотанковых ракетных комплексов. Там заявили, что они готовы предоставить Украине еще больше оружия, чтобы попытаться предотвратить любое нападение России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году Украина получит от США дополнительные 300 млн долларов. Деньги выделят в рамках военной помощи. Кроме того, в Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине вертолеты Ми-17. Ранее это оружие предназначалось для ВВС Афганистана.

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