В "Слуге народа" сказали, как могут наказать Тищенко за скандальную вечеринку в локдаун
Наказание народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который организовал вечеринку в честь дня рождения супруги в локдаун, одним штрафом не ограничится – он может быть исключен из фракции или получит предупреждение.
Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа на телеканале "Украина 24". По ее словам, депутаты не соглашались с тем, что Тищенко заплатит штраф – это исключительно отношения самого чиновника с правоохранительными органами и законом Украины.
"Депутаты из "Слуги народа" не имеют к этому никакого отношения – мы не суд, админпротоколы мы не выписываем", – сказала Пидласа.
Нардеп отметила, что непосредственно решение по Тищенко примет политсовет, в котором она состоит. Комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, чтобы Тищенко в качестве наказания помог украинским военным на фронте, Пидласа заявила, что благотворительная помощь армии – не наказание, это "выглядит дико".
"Люди помогают армии по зову сердца. Наказанием может быть либо исключение из фракции, либо предупреждение, и после двух предупреждений – исключение, либо лишение какой-то должности. Я бы голосовала за исключение из фракции", – подытожила нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.
Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.
Вскоре в сети появилось новое видео с банкета ко дню рождения жены Тищенко.
Мероприятие посетило 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали новые кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были.
Сам Тищенко заявил, что празднование чего-либо в номерах отеля не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Алла Барановская.
В свою очередь глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Николай Тищенко может искупить свою вину покупкой дронов для Вооруженных сил Украины.