Арахамия озвучил, как Тищенко может искупить вину за вечеринку в локдаун. Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Николай Тищенко может искупить свою вину за веречинку в локдаун покупкой дронов для Вооруженных сил Украины.

В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что нардеп должен принять максимальное наказание (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Таким наказанием может быть штраф в бюджет. "Пусть отрабатывает", – сказал Арахамия, уточнив, что Тищенко может купить военным беспилотные летательные аппараты.

Также главу фракции возмутила реакция нардепа на скандал вокруг дня рождения его жены: "Какие-то еще отмазки пишет".

Арахамия добавил, что вопрос по Тищенко должен решиться на заседании фракции 22 апреля.

Напомним, что ранее нардеп заявил, что празднование чего-либо в номерах отеля не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Алла Барановская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.

Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.