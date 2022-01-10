Отказ РФ от эскалации, ракеты в Европе и жесткий ответ на агрессию в Украине: главное из переговоров США и РФ в Женеве
Представители США и России выступили с заявлениями после переговоров, посвященных "гарантиям безопасности" и деятельности НАТО. В частности, первый заместитель главы Госдепа Уэнди Шерман заявила, что препятствие вступлению в Альянс третьей стороны является недопустимым, а последствия агрессии в Украине будут более жесткими, чем в 2014 году. В то же время Вашингтон нацелен на диалог с Москвой по многим вопросам.
Также свою позицию озвучили и россияне. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, которые приводит РИА Новости, переговоры были сложными и конкретными. Также он заверил, что Россия якобы не собирается нападать на Украину.
OBOZREVATEL собрал главные тезисы.Заявления представителя США
США не позволят препятствовать вступлению какой-либо страны в НАТО.
Перспективы принятия Украины в Альянс не будут обсуждаться без Киева.
Последствия вторжения РФ в Украину будут намного жестче, чем в 2014 году.
Сигналом к деэскалации ситуации на границе станет отвод российских войск к местам их дислокации.
Ядерную войну нельзя выиграть, поэтому она не должна быть развязана.
Вашингтон изложил на переговорах идеи по размещению ракет.
Соединенные Штаты заинтересованы в переговорах по стратегическому и тактическому оружию, ракетам в Европе и масштабам военных учений.
Страна также готова ввести санкции против ключевых финансовых институтов и помогать союзникам.
США предложили России провести дальнейшие двусторонние консультации.
У России нет намерений нападать на Украину.
В НАТО должны отказаться от "освоения территории" стран, вступивших в альянс после 1997 года.
Москве нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия не станут членами НАТО.
Попытки США и НАТО шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и безрезультатны.
Россия продолжит учения на своей территории, как бы в НАТО не возражали против этого.
Ситуация вокруг переговоров не безнадежная.
Планируются дальнейшие переговоры с НАТО и ОБСЕ в Брюсселе, после которых будут конкретные решения. Однако уже есть база для достижения договоренностей с США и НАТО по "гарантиям безопасности".
В Комиссии Украина-НАТО заявили, что необходим комплексный пакет сдерживания России, который будет включать в себя и жесткие санкции. Об этом в Twitter написала вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной и не делая ни одного шага к мирному урегулированию в рамках Минского или Нормандского форматов. Необходимо обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе. Цена за дальнейшую агрессию должна быть очень высокой", – подчеркнула она.
Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по "гарантиям безопасности" и деятельности Североатлантического альянса состоялись 10 января в Женеве, Швейцария. Они длились около 8 часов. Детальнее об этом читайте в нашей онлайн-хронике.