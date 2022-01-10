Столтенберг не исключил возможных компромиссов НАТО с Россией

В Североатлантическом альянсе (NATO) допускают компромиссы по ряду вопросов безопасности в переговорах с Российской Федерацией. Хотя понимают, что их не добиться за одну встречу.

Вместе с тем, в НАТО совсем не намерены отказываться от принципа "открытых дверей", что касается и Украины. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, которого цитирует издание Financial Times.

"Мы готовы работать над улучшением отношений. В прошлом мы доказали, что можем идти на компромисс и находить решения проблем с Россией", – пояснил он.

Но вероятно, по его словам, для этого понадобится не одна встреча между представителями НАТО и РФ, а целая серия переговоров.

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"Возможно вместе найти политический путь вперед и решить вопрос о опасениях России", – выразил убеждение генеральный секретарь Альянса.

В то же время Столтенберг предупредил, что они не собираются отказываться от принципа "открытых дверей", который означает, что любая страна, в частности Украина, может претендовать на вступление в НАТО.

Добавим: о том, что вряд ли удастся быстро найти решение со страной-агрессором РФ по вопросам безопасности, накануне заявил и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Не думаю, что на следующей неделе будет прорыв", – сказал он в интервью CNN.

Со своей стороны в Министерстве иностранных дел России признали, что НАТО, скорее всего, не даст стране так называемых гарантий безопасности. Там также заявили, что Североатлантическому альянсу нужно "собирать манатки и возвращаться на рубежи 1997 года".

Уже 10 января в Женеве (Швейцария) пройдут консультации Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности. Позже в Брюсселе состоится заседание Совета РФ-НАТО, а после него – контакты России и ОБСЕ.

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