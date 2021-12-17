В Белом доме назвали условие для переговоров с Россией о 'гарантиях безопасности'

В Администрации американского президента Джо Байдена заявили, что получили от России предложения относительно так называемого договора о юридических гарантиях безопасности. Речь идет о нерасширении НАТО на восток и отказ Альянса от приема Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 17 декабря, передает Reuters. Она подчеркнула: переговоры невозможны без европейских союзников и партнеров.

Так Псаки прокомментировала заявление российской стороны о том, что она готова в любой момент послать в Америку переговорщика по этому вопросу.

"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое собственное будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", – добавила она.

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Псаки подчеркнула, что любые договоренности с Российской Федерацией возможны только при согласии и участии европейских партнеров.

Напомним: на сайте Министерства иностранных дел РФ обнародовали так называемый проект "договора о гарантиях безопасности". В нем говорится о том, что США не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В России считают, что этот вопрос является "критически важным для поддержания мира и стабильности".

Эти же предложения о юридических гарантиях российская сторона передала во время встречи з помощницей государственного секретаря США Карен Донфрид 15 декабря. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

Отметим, что главное требование России от США и НАТО это юридические гарантии того, что Альянс не будет расширяться дальше на восток или размещать определенные системы вооружений на территории Украины и в других странах, граничащих с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Йенс Столтенберг на требование РФ относительно юридических гарантий недопущения членства Украины в НАТО заявил, что только Альянс будет решать такие вопросы.