В РФ назвали ответ ЕС по гарантиям безопасности 'неуважительным' и заявили, что ждут 'развернутой реакции'

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что восприняли ответ ЕС по гарантиям безопасности как "проявление дипломатической невежливости и неуважения". В Москве возмутились, что вместо реакции на поставленные вопросы, России предлагают вступить в диалог по укреплению безопасности.

Также в ведомстве добавили, что Россия не может принять "коллективный" ответ и будет ждать развернутой реакции на поставленный вопрос от каждого государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

В Москве также посетовали, что им ответил генсек НАТО Йенс Столтенберг и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель, к которым они не обращались.

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"Послание Сергея Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что мы ожидаем развернутый ответ в национальном качестве. Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", – говорят в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель от имени стран-членов Евросоюза ответил на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросам безопасности. В коллективном ответе Москву призывают к деэскалации и отводу войск от украинской границы.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что дипломаты будут добиваться от США и НАТО "юридически закрепленных" так называемых гарантий безопасности. Поскольку, по его словам, ситуация в мире становится "все более турбулентной и напряженной".

Отметим, что 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали не принимать в Альянс государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину. В частности, в документе указано, что США не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО.

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