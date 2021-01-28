В Офисе президента ответили на скандал вокруг Дубинского
В Офисе президента Украины будут реагировать на ситуацию вокруг нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского в рамках своих полномочий.
Об этом в интервью "Новому времени" рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что Государственное бюро расследований уже начало расследование.
"Офис президента в рамках своих полномочий может координировать государственную политику и политику между различными ветвями власти. ГБР возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результатов, оно должно дать ответы на очень многие вопросы", – рассказал Ермак.
Также он добавил, что решение по Дубинскому будет принимать фракция СН.
"Но могу повторить то, что написал в Twitter, и это поручение президента: мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы все, подчеркиваю – все, кто организовывал, кто тихо стоял в стороне, потирая руки, и, естественно, те, кто принимал участие, понесли ответственность, независимо от того, какие позиции занимают", – подчеркнул Ермак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского и еще шестерых украинцев, а также против четырех сайтов из-за вмешательства в их выборы.
Позже Дубинский оправдывался, что он якобы никогда не вмешивался в выборы в других странах.
Нардеп также призывал созвать внеочередное заседание фракции СН для обсуждения санкций США.
25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", где нардепы в том числе обсуждали введение США санкций против их коллеги Александра Дубинского.
На встречу прибыл и президент Владимир Зеленский, он попросил "слугу" выйти из фракции.
Дубинский отказался и заявил, что окружение президента вводит его в ловушку.
Также Дубинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что фракция монобольшинства в Верховной Раде развалится, если его из нее исключат.