В Офисе президента ответили на скандал вокруг Дубинского

В Офисе президента Украины будут реагировать на ситуацию вокруг нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского в рамках своих полномочий.

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что Государственное бюро расследований уже начало расследование.

"Офис президента в рамках своих полномочий может координировать государственную политику и политику между различными ветвями власти. ГБР возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результатов, оно должно дать ответы на очень многие вопросы", – рассказал Ермак.

Также он добавил, что решение по Дубинскому будет принимать фракция СН.

"Но могу повторить то, что написал в Twitter, и это поручение президента: мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы все, подчеркиваю – все, кто организовывал, кто тихо стоял в стороне, потирая руки, и, естественно, те, кто принимал участие, понесли ответственность, независимо от того, какие позиции занимают", – подчеркнул Ермак.

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