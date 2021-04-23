Угроза вторжения РФ вернется, нельзя тратить время, а нужно укреплять ВСУ, – Гончаренко

Опасность вторжения российских войск в Украину вернется через несколько месяцев после саммита Россия – США, который должен состояться летом.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 23 апреля высказал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он считает, что лидер РФ Владимир Путин хочет "новой Ялты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Путин думает, что он идет к "новой Ялте". Это его цель, он говорит об этом всему миру: давайте поделим всю карту, где зона влияния России, Америки, Китая... Он живет 1945 годом", – сказал нардеп.

Отметим, что в 1945 году в Ялте состоялась вторая конференция стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании, на которой решался вопрос о будущем разделе мира между государствами-победителями.

По словам Гончаренко, после звонка американского президента Джо Байдена Путину вероятность эскалации войны между Украиной и Россией упала до нуля, однако после саммита она снова возрастет.

"Путин не будет им (саммитом) доволен, потому что с ним никто не собирается расписывать Ялту. И в тот момент опасность вернется. Поэтому нельзя тратить время. Нужно использовать оставшиеся месяцы, чтобы укреплять Вооруженные силы и делать новые шаги на международной арене", – пояснил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его снизить напряженность на границе с Украиной. Американский президент также выразил свою обеспокоенность из-за скопления российского вооружения на территории нашей страны и в оккупированном Крыму.