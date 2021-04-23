Россияне боятся войны, а Путину нужна угроза, чтобы шантажировать Запад, – экс-депутат Госдумы РФ

Россияне не хотят и боятся войны, а президент РФ Владимир Путин пошел на стягивание войск к Украине для манипуляций Западом.

Мнение об этом высказал бывший депутат Государственной думы, который не голосовал за оккупацию Крыма, Дмитрий Гудков в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Путину было важно создать определенную угрозу, чтобы шантажировать Запад и принудить к переговорам. Вот и все", – ответил на вопрос о причине эскалации российский политик.

Он сказал, что сразу думал, что никакой "военной авантюры" не будет. "Потому что какая-то победоносная короткая операция точно бы не получилась. Это были бы гробы, смерти и так далее", – считает он.

Гудков подчеркнул, что общественное настроение в России такое, "что люди боятся войны и ее поддержки". Он сказал, что в РФ "милитаристская истерия пропала" и ее "нет в стране".

Запугивание военной силой, по мнению политика, может быть связано с тем, что Запад вводит санкции против РФ, а эскалация была попыткой или остановить это или "спровоцировать что-то ".

Как сказал Гудков, Путину это удалось – ему позвонил президент США Джо Байден.

"Путин умеет торговать нестабильностью и угрозами. Это, собственно, единственный механизм, который ему позволяет как бы быть за столом переговоров с западными лидерами после того, что он делает", – добавил бывший депутат.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как писал OBOZREVATEL, Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его снизить напряженность на границе с Украиной. Американский президент также выразил свою обеспокоенность из-за скопления российского вооружения на территории нашей страны и в оккупированном Крыму.

Американскому президенту Байдену понравился комментарий российского лидера Путина на тему изменения климата.