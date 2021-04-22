Зеленский – об отводе войск РФ от границы: Украина всегда на чеку

Президент Владимир Зеленский поприветствовал отвод части российских войск от границы Украины, однако отметил, что страна все равно остается на чеку.

Об этом говорится на его странице в Twitter. По словам главы государства, такие шаги снижают напряженность.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряженность. Украина всегда приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе", – отметил Зеленский.

Также президент напомнил, что Украина стремится к миру и поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов, которые якобы "проводили учения" вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

По его словам, все поставленные цели были достигнуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны России продемонстрировали масштабную подготовку к проведению в оккупированном Крыму основного этапа учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.

Корабли ВМФ РФ вышли в море в районе полуострова, а по суше прибыла другая различная военная техника. Также в Крым наведался Шойгу.