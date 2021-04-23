Кравчук: отвод войск РФ не меняет ее стратегической политики по Украине

Отвод войск от украинской границы не меняет стратегической политики России по отношению к Украине, потому что Москва хочет оставить Киев в своей сфере влияния.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 23 апреля заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он вспомнил, как в 1993 году тогдашний президент России Борис Ельцин показывал ему соответствующий документ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он был утвержден Государственной Думой РФ и стал основой российской политики, которая остается следующей:

А – Украина должна быть в системе стратегической политики России.

Б – Украина должна выполнять волю России, куда ей вступать и с кем заключать сделки.

То есть, она (Украина), проводя свою внешнюю политику, должна консультироваться с Россией", – пояснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов, которые якобы "проводили учения" вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такой шаг, однако отметил, что страна все равно остается на чеку.

При этом в Conflict Intelligence Team считают, что заявления об отводе войск от границы Украины не исключают угрозу вторжения, поскольку военная техника 41-й армии остается на полигоне под Воронежем.