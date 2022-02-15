В Белом доме дали точный ответ относительно визита Байдена в Украину

Официальный визит в Украину президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена пока не планируется. В то же время его администрация находится в "постоянном контакте с украинскими властями".

Об этом 14 февраля заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова процитированы на сайте ведомства.

"Сейчас у меня нет никаких планов поездок Байдена, которые я могла бы объявить или анонсировать", – сказала она, комментируя приглашение американского лидера в Киев со стороны украинского коллеги Владимира Зеленского.

Вместе с тем Жан-Пьер подчеркнула, что администрация президента США и дальше постоянно контактирует с украинским руководством, продолжая "тесно координировать свои действия и пытаясь найти дипломатическое решение для выхода из кризиса".

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Напомним: 13 февраля президенты США и Украины провели очередной телефонный разговор на фоне усиления российской агрессии. Он длился около часа.

В ходе него Зеленский пригласил Байдена в ближайшее время приехать в Киев. По убеждению гаранта, этот визит мог бы стать "решающим для стабилизации ситуации", "мощным сигналом" руководству страны-агрессора РФ и поспособствовать деэскалации.

Американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, проинформировал, что "Зеленский просил Байдена поскорее посетить Украину, но положительного ответа не получил". В СМИ поездку американского лидера в Киев назвали "крайне маловероятной".

Добавим: панические настроения о возможном полномасштабном вторжении российских войск в Украину за последние дни достигли критического уровня. Байден провел срочное совещание с лидерами стран НАТО и ЕС, после которого ряд государств призывали своих граждан как можно быстрее покинуть украинскую территорию. Более того, на фоне слухов иностранные издания даже стали называть дату наступления. О том, что происходит на самом деле и стоит ли украинцам паниковать, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Bloomberg, США рассматривают возможность выделения Украине гарантий по суверенным кредитам. Речь идет о сумме в $1 миллиард. Американские чиновники убеждены, что это поможет украинской экономике устоять на фоне угрозы возможного наступления РФ.