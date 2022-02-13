Зеленский пригласил Байдена в Украину в ближайшие дни: в ОП раскрыли подробности разговора президентов

Президент Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена в ближайшие дни посетить Украину. По мнению украинского лидера, это поможет стабилизировать ситуацию, а также будет способствовать деэскалации со стороны России.

Детали телефонного разговора политиков раскрыла пресс-служба главы государства. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", – сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Кроме того, политики уделили внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.

"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", – добавил глава государства.

Лидеры также обсудили санкции, связанные с эскалацией агрессии со стороны РФ. Во время разговора политики говорили о "повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов".

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля президент Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По результатам разговора Канада предоставит Украине пакет макрофинансовой помощи, подтверждающий, по словам политика, дружеские отношения между государствами.