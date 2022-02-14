Welcome to hell, Russia! Почему Украину начали активнее пугать армией Путина и в чем цель Запада

Панические настроения о возможном полномасштабном вторжении российских войск в Украину за последние три дня достигли критического уровня. Президент США Джо Байден провел срочное совещание с лидерами стран НАТО и ЕС, после которого ряд государств призвал своих граждан как можно скорее покинуть украинскую территорию.

На фоне слухов иностранные издания даже взялись называть дату наступления. По одним данным, это может произойти 15 февраля, по другим – днем позже. OBOZREVATEL попытался разобраться, что происходит на самом деле и стоит ли украинцам паниковать.

10 февраля американский лидер снова призвал находящихся в Украине американцев выехать "уже сейчас". Впоследствии стало известно, что Байден собирает онлайн-встречу с трансатлантическими лидерами, чтобы обсудить ситуацию вокруг нашей страны. По данным The Guardian, Вашингтон захотел срочно позвонить по телефону союзникам, чтобы поделиться новыми разведданными.

Видео дня

Согласно официальным релизам, на переговорах ничего нового не прозвучало – политики отметили реальность угрозы нападения на Украину со стороны РФ и важность продолжения диалога с Кремлем. Все же на фоне информационного напряжения более 29 государств рекомендовали своим дипломатам и сотрудникам посольств покинуть нашу страну. В их числе – Великобритания, Германия, Турция, Австралия, Израиль, Бельгия, Италия, Нидерланды и даже Ирак.

Кроме того, The Guardian со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что Байден сказал другим главам стран НАТО и ЕС, что президент РФ Владимир Путин решил совершить вторжение в Украину уже в ближайшие дни.

Аналогичное заявление 11 февраля сделал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что российское наступление, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди населения – "вне зависимости от их национальности". В то же время, по словам чиновника, Штаты точно не знают ни формы, ни даты вторжения.

Вскоре после этого американское агентство Bloomberg написало, что военные действия могут начаться уже во вторник, 15 февраля. Немецкое издание Der Spiegel назвало другую дату вторжения – 16 февраля.

Новый виток эскалации стимулировал и новые переговоры на высшем уровне: 12 февраля Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, американский политик дал понять, что "если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на РФ быстрые и серьезные издержки".

На следующий день Байден созвонился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер запросил у США пакет новой военной и финансовой помощи, а также пригласил коллегу лично прилететь в Украину – мол, это поможет стабилизировать ситуацию, а также будет способствовать деэскалации со стороны России. Все же каких-то конкретных результатов переговоры с Путиным и Зеленским не принесли.

"Информационная истерия" дает и конкретный эффект – правда, для Украины он несет негативный характер. К примеру, на фоне слухов о возможном вторжении нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Об аналогичном решении раздумывают и в немецкой Lufthansa.

Кроме того, международные страховые компании уведомили перевозчиков, что с 14 февраля их гарантии больше не будут распространяться на самолеты в украинском небе. После этого владельцы бортов (авиакомпании зачастую берут самолеты в лизинг) потребовали вернуть их на территорию ЕС.

Из-за этого украинский перевозчик SkyUp прекратил продавать билеты на рейсы 14-16 февраля, а рейс из Мадейры в Киев был вынужден сесть в столице Молдовы.

Скорее всего, нет. Показателен тот факт, что послы Европейского Союза и Великобритании в Украине – Матти Маасикас и Мелинда Симмонс – сообщили, что остаются в Киеве. Кроме того, ЕС заявил, что не будет закрывать свои дипломатические представительства в Киеве на фоне вероятной российской угрозы.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщает, что власти США намеренно "нагнетают" и раскрывают секретную информацию разведки по вторжению РФ в Украину, чтобы отвадить Россию от ее возможных намерений. А по мнению аналитиков, Байден таким образом хочет обеспечить солидарность европейских стран в вопросе противодействия Кремлю.

Эту же теорию в комментарии американским СМИ подтвердил советник Белого дома Джейк Салливан. По его словам, США делают публичными данные разведки о вероятности нападения России на территорию Украины, "чтобы предотвратить войну, а не начать ее".

Чиновник отметил, Вашингтон все еще считает, что Кремль выберет дипломатический путь урегулирования ситуации. В то же время, он в очередной раз призвал американцев уехать из Украины, мол, в случае вторжения РФ "военной эвакуации" не будет.

То же самое относится, по сути, и к обнародованию дат вторжения – если весь мир несколько дней обсуждает, что война начнется в какой-то конкретный день, а в Украину массово приезжают зарубежные журналисты и политики, то шансы Кремля начать агрессию в "запланированное" время снижаются.

"Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь сюрприз – свалить что-то на Украину или мир. И насколько это возможно, делимся этой информацией как можно шире", – по сути, подтверждает эту теорию Салливан.

"Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника", – заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Аналогичную позицию политик высказал и в комментарии иностранным журналистам, которые упорно пытались добиться его реакции на слухи о вторжении. В целом за последние дни украинская власть последовательно придерживается позиции, что наступления российских войск не будет, а СМИ своими сообщениями только разгоняют панику среди населения.

Так, в Министерстве иностранных дел призвали сохранять спокойствие, напомнив, что Запад заканчивает подготовку пакета жестких санкций против РФ на случай новой агрессии и в это же время выделяет Украине миллиарды долларов финансовой помощи и сотни тонн оружия.

"Вооруженные силы Украины готовы к отпору. Мы постоянно повышаем свои оборонные способности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы прошли войну и надлежащую подготовку. Поэтому готовы встретить врагов и не с цветами, а со "Стингерами", "Джавелинами" и NLAW. Welcome to hell!" – сказано в совместном заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова.

Чтобы предотвратить кризис, связанный с авиаперевозками, Кабинет министров выделил 16,6 млрд гривен в качестве гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве страны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину граждан, которые сейчас находятся за границей.

В СБУ констатируют: Украина переживает мощную волну российской гибридной агрессии, для которой используются и соцсети, и СМИ. По этой причине в спецслужбе призвали граждан сохранять спокойствие и руководствоваться данными официальных источников.

"Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны", – отметили там.

Что в итоге? На Западе продолжают нагнетать слухи о возможном вторжении российских войск. Но теперь этому есть логическое объяснение – попытка исключить эффект внезапности и уменьшить эффективность агрессивных действий со стороны Москвы. Все же очевидно: никто не может точно утверждать, решится ли глава Кремля Владимир Путин пойти на полномасштабное вторжение в Украину. Однако сегодняшние новости о нападении не так уж сильно отличаются от того, что мы наблюдаем на протяжении последних восьми лет.