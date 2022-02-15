США предложат Украине гарантии по суверенным кредитам на $1 миллиард – Bloomberg

Соединенные штаты Америки рассматривают возможность предоставления украинскому государству гарантий по суверенным кредитам на сумму до $1 млрд. Американские чиновники считают, что это поможет экономике страны устоять на фоне информации о возможном наступлении России.

Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники. По словам собеседников, такую информацию озвучивал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как пишет издание, он провел телефонную конференцию для законодателей Палаты представителей относительно ситуации в Украине. На этом брифинге американский чиновник и озвучил вероятность предоставления стране такой суммы.

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По словам Салливана, это будет частью широкого пакета макроэкономической поддержки, предоставление которой рассматривает Вашингтон для Киева в условиях напряженности в отношениях с Кремлем.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине макрофинансовую поддержку. По его словам, Вашингтон помимо военной помощи, которую наша страна уже получает, окажет Украине и усиленную поддержку в сфере экономики. Кулеба не рассказал о деталях помощи, но как известно макрофинансовая помощь выделяется в госбюджет для погашения дефицита.

Напомним, что Украина получит от Франции 1,2 млрд евро программного финансирования на проекты развития. Речь идет о 200 миллионах евро кредита от Министерства экономики и финансов Франции, а также еще об 1 млрд финансовых гарантий. Подразумевается, что под эти гарантии Украина сможет взять кредиты в банках Франции на льготных условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Блинкен заявил, что на фоне рисков усиления российской агрессии и вторжения страны на территорию украинского государства в Белом доме планируют увеличить помощь Украине. Варианты дополнительных поставок уже обсуждаются.