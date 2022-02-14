В США оценили вероятность визита Байдена в Украину на фоне риска агрессии РФ

Во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом в воскресенье, 13 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский пригласил его в Украину "в ближайшие дни" в знак моральной поддержки на фоне российской агрессии. Однако официальные лица США считают, что эта поездка "крайне маловероятна".

Как сообщает CNN, положительного ответа от Байдена также не последовало, а Белый дом не упомянул об этом приглашении в своем отчете о 50-минутном разговоре. Хотя украинский гарант настаивал, что эта поездка была бы мощным сигналом и могла способствовать деэскалации.

Кроме того, по словам чиновника, Зеленский попросил Байдена о большей военной и финансовой поддержке. Украинский президент подчеркнул, что сильная экономическая помощь "покажет Путину, что Запад стоит на стороне Украины, и что последствия путинской эскалации не принесут никаких плодов".

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В свою очередь, как пишет Bloomberg, Байден заявил Зеленскому, что США и их союзники будут действовать "быстро и решительно", если Россия вторгнется в Украину. В таком случае Вашингтон пригрозил РФ масштабными санкциями. Ранее США заявили, что, по данным разведки, Россия может напасть на Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, хотя российские официальные лица неоднократно отрицали наличие таких планов.

Напомним: в Турции ранее заявили, что в ближайшее время вторжение России в Украину не планируется. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, были разные разведданные по этому вопросу, но российские и белорусские источники, с которыми Турция контактировала, опровергли такой тезис.

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